Wenige Wochen vor WM: Kanada verlängert mit Marsch

Die kanadische Fußball-Nationalmannschaft setzt auch nach der Heim-WM auf die Dienste von Trainer Jesse Marsch.

Wie der Verband Canada Soccer wenige Wochen vor Turnierbeginn bekannt gab, verlängerte der US-Amerikaner seinen Vertrag vorzeitig um vier weitere Jahre. Marsch soll Kanada damit zur Weltmeisterschaft 2030 in Marokko, Portugal und Spanien führen.

Marsch ist seit Mai 2024 Nationalcoach der Kanadier. Zuvor hatte er unter anderem beim FC Red Bull Salzburg gearbeitet.

„Vom ersten Tag an habe ich eine tiefe Verbundenheit zu dieser Mannschaft, zu diesem Land und zur Ausrichtung des Programms gespürt. Ich bin überzeugt, dass Kanada mit dieser Spielergeneration ein enormes Potenzial hat, und freue mich darauf, die Entwicklung des Fußballs im ganzen Land mitzuerleben“, sagte Marsch: „Ich bin begeistert, mich hier langfristig zu engagieren, um dieses Programm über Jahre hinweg mitzugestalten und diese Mannschaft weiterhin auf das höchste Niveau zu bringen.“

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Bei der WM startet Kanada am 12. Juni (21 Uhr MESZ) in Toronto gegen Bosnien und Herzegowina in das Turnier. Weitere Gegner in der Gruppe B sind Katar (19. Juni) und die Schweiz (24. Juni).

(SID) / Bild: Imago