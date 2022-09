Weniger Personalsorgen für Klopp im 241. Merseyside-Derby

Jürgen Klopp fühlt sich angesichts der Rückkehr zahlreicher Stars rechtzeitig zum Auftakt in der Champions League kommende Woche „wie an Weihnachten“. Vor dem Start in der Königsklasse am Mittwoch beim SSC Neapel kann der deutsche Teammanager unter anderem wieder mit Diogo Jota und Thiago planen. Kapitän Jordan Henderson dagegen dürfte länger ausfallen.

Vor allem im Sturm hat Klopp die Qual der Wahl und im 241. Merseyside-Derby beim FC Everton am heutigen Samstag (13.30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1) erstmals alle fünf Top-Stürmer an Bord. Darwin Nunez kehrt nach seiner Rot-Sperre zurück. „Er hat seine Lektion gelernt“, sagte Klopp, das Englisch des Uruguayers sei in der zweiwöchigen Zwangspause aber „nicht viel besser geworden“, fügte er schmunzelnd an.

