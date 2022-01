„Wenn ich du wäre…“: Zu diesem Klub rät Ibrahimovic Mbappe

Kylian Mbappe kann im kommenden Sommertransferfenster ablösefrei den Verein wechseln. Nach der letztjährigen Wechsel-Posse und seinem Verbleib in Paris, steht einem Abgang des Superstars zumindest Paris Saint-Germain nicht mehr im Wege. Wenn es nach Alt-Star Zlatan Ibrahimovic ginge, würde der 23-Jährige künftig bei Real Madrid spielen und das riet der Schwede Mbappe auch.

„Ja, er hat mich gefragt“, sagte Ibra gegenüber der französischen Sportzeitung L’Equipe. „Ich habe ihm gesagt ‚Wenn ich du wäre, würde ich zu Real gehen“.

Wie passend, dass der PSG-Star sich schön öfters als Real-Fan outete. „Es hängt davon ab, was er will und was er denkt“, so der 40-Jährige. Nur Mbappe könne das entscheiden.

Grundsätzlich befürwortet der Milan-Stürmer einen Wechsel ins Ausland. „Ich hatte die Gelegenheit, in verschiedenen Teams, verschiedenen Ländern bei verschiedenen Champions zu spielen. Dort habe ich viel gelernt und bin gewachsen.“ Der Veteran, der unter anderem bei Inter, Manchester United, Barca und PSG spielte fügte hinzu: „Seine ganze Karriere lang zu Hause zu spielen ist einfach. Wenn du hingegen deinen Koffer packst und in andere Länder gehst, ist das ein Abenteuer.“

(skysport.de)

Bild: Imago