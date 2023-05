„Wenn wir jetzt etwas anderes sagen…“: Sturm will Meisterkampf gegen Salzburg offen halten

via

via Sky Sport Austria

Zwischen Red Bull Salzburg und Sturm Graz entwickelt sich in den letzten vier Runden ein enges Rennen um den Meistertitel. In der 29. Runde müssen im Fernduell die Bullen gegen den LASK bestehen, während Sturm parallel auf Klagenfurt trifft. Bei den Grazern ist der Glaube an den Meistertitel ungebrochen: „Wir sind nicht weit entfernt von Salzburg. Wenn wir jetzt etwas anderes sagen, wäre es natürlich Blödsinn“, sagt Sturm-Profi Alexander Prass.

