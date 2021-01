Wer es über den Bergisel schafft, gewinnt die Tournee

via

Die dritte Station der Vierschanzentournee heißt Innsbruck. Zwar lässt das Finale in Bischofshofen am 6. Jänner große Aufholjagden zu, doch wer nach dem Bergisel vorne lag, gewann zuletzt so gut wie immer auch die Tournee.

Im vergangenen Jahrzehnt fing nur 2017 der Pole Kamil Stoch den nach Innsbruck führenden Daniel Andre Tande (NOR) noch ab. Dessen Landsmann Halvor Egner Granerud führt vor dem 3. Bewerb am Sonntag.

Tournee-Führender nach Innsbruck sowie Gesamtsieger:

Factbox für den dritten Bewerb der 69. Vierschanzentournee in Innsbruck am Sonntag:

Bergisel-Schanze, Hillsize 128 m

Schanzenrekord: Michael Hayböck (AUT) 138 m (2015)

Ergebnis 2020: 1. Marius Lindvik (NOR) – 2. Dawid Kubacki (POL) – 3. Daniel Andre Tande (NOR) – 4. Stefan Kraft (AUT). Weiter: 6. Gregor Schlierenzauer (AUT) – 8. Karl Geiger (GER) – 13. Philipp Aschenwald (AUT) – 15. Kamil Stoch (POL) – 21. Jan Hörl – 23. Michael Hayböck – 25. Daniel Huber (alle AUT)

ÖSV-Sieger (13 Erfolge): 1953 Josef Bradl – 1962 Willi Egger – 1975 Karl Schnabl – 1980 Hubert Neuper – 1993, 1994 und 1996 Andreas Goldberger – 2000 Andreas Widhölzl – 2009 Wolfgang Loitzl – 2010 und 2013 Gregor Schlierenzauer – 2011 Thomas Morgenstern – 2012 Andreas Kofler

Rekordsieger: 3 Andreas Goldberger (AUT), Janne Ahonen (FIN), Björn Wirkola (NOR), Matti Nykänen (FIN), Kazuyoshi Funaki (JPN) 2 u.a. Gregor Schlierenzauer (AUT)

Erfolgreichste Nationen: 15 Finnland (zuletzt Anssi Koivuranta 2014) 13 Österreich (Schlierenzauer 2013) Norwegen (Marius Lindvik 2020) 11 Deutschland inkl. 8 DDR (Richard Freitag 2015)

(APA) / Bild: GEPA