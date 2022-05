Wer holt sich den ersten Sieg in der Final-Serie der win2day Basketball Superliga? Spiel eins zwischen BC Vienna und den Swans Gmunden am Sonntag live auf Sky Sport Austria

Finale in der win2day Basketball Superliga! Am kommenden Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen auf Spiel eins der mit Spannung erwarteten Final-Serie zwischen dem BC Vienna und den Swans Gmunden freuen. Im ersten Match der Best-of-5 Serie wollen die Wiener, die sich schon früh in der Saison in die Rolle des Topfavoriten spielten, ihren Heimvorteil nutzen und mit 1:0 in Führung gehen. Auf der Gegenseite wartet Titelverteidiger Gmunden, die wie ihre Kontrahenten mit einem Sweep ins Finale einzogen. Wer kann die wichtige erste Partie im Finale für sich entscheiden? Die Antwort gibt es ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 2. Sky Experte Hannes Ochsenhofer begleitet die Partie neben Otto Rosenauer als Co-Kommentator, Gerfried Pröll ist als Moderator im Einsatz und Field-Reporter Johannes Brandl fängt die Stimmen ein.

Die win2day Basketball Superliga live bei Sky:

Sonntag, 22. Mai 2022

18:45 Uhr

BC GGMT Vienna – Swans Gmunden, live auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Gerfried Pröll

Kommentator: Otto Rosenauer

Sky Experte: Hannes Ochsenhofer

Field-Reporter: Johannes Brandl

Bild: GEPA