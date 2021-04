Wer ist der nächste Träger des „Green Jackets“? Das 85. Masters in Augusta mit Bernd Wiesberger ab Mittwoch live und exklusiv bei Sky

Sky berichtet umfassender als jemals zuvor vom Masters in Augusta, von Mittwoch bis Sonntag insgesamt mehr als 80 Stunden live und exklusiv im TV und im Stream

Adrian Grosser und Gregor Biernath kommentieren das Turniergeschehen im TV an allen vier Tagen live, Donnerstag bis Samstag ab 21:00 Uhr und am Sonntag ab 20:00 Uhr

Live-Übertragung bereits am Mittwoch vom Training ab 18:00 Uhr im linearen TV auf Sky Sport 1

Dokumentation „The One in November“ über die Hintergründe des Masters 2020 unter Corona-Bedingungen am Donnerstag um 20:30 Uhr auf Sky Sport 1

„Featured Groups“ mit kompletten Flights ausgewählter Spieler täglich auf Sky Sport und im Live-Stream auf skysport.de und für Sky Q Kunden direkt über den Receiver

„Amen Corner live“: Live-Übertragung von den Löchern 11, 12 und 13 auf Sky Sport und im frei empfangbaren Live-Stream auf skysport.de

Täglicher Live-Stream „On the Range“ mit Live-Bildern der Trainingseinheiten aller Stars sowie Interviews und Analysen live aus Augusta – frei empfangbar über skysport.de

Wien, 7. April 2021 – Ab dem morgigen Donnerstag blicken die Golf-Fans wieder gespannt nach Augusta, Georgia, USA, wenn mit den US Masters das traditionsreichste Golf-Turnier der Welt ausgetragen wird. Bereits zum 85. Mal messen sich die besten Golfer der Welt im Augusta National Golf Club. Dem Sieger winkt das berühmte „Green Jacket“ und eine lebenslange Teilnahmeberechtigung.

Insgesamt 18 ehemalige Sieger gehen in diesem Jahr an den Start. Titelverteidiger ist der Weltranglistenerste Dustin Johnson, der erneut zu den Favoriten zählt. Zu den weiteren Stars zählen Brooks Koepka, Rory McIlroy, Bryson DeChambeau, Justin Thomas, Collin Morikawa, Patrick Reed, Jon Rahm, Xander Schauffele, Paul Casey, Jason Day, Tommy Fleetwood, Sergio Garcia, Phil Mickelson und Jordan Spieth. Österreichische Golffans dürfen sich besonders auf Bernd Wiesberger freuen. Das Turnier ist mit einem Preisgeld von 10 Millionen Euro dotiert.

Sky berichtet umfassender als jemals zuvor von den US Masters – insgesamt rund 20 Stunden live und exklusiv im österreichischen Fernsehen. Bereits am heutigen Mittwoch stimmt Sky auf das diesjährige Turnier ein und zeigt zwei Stunden live vom Trainingstag vor dem Turnierstart („Wednesday at the Masters“). In der zweistündigen Show gibt es Livebilder von der Practice Range, Interviews mit den Spielern und umfangreiche Analysen der Golf-Experten.

Vor Beginn der Live-Übertragung zeigt Sky am Donnerstag ab 20:30 Uhr auf Sky Sport 1 die Dokumentation „The One in November“ über die Hintergründe der Vorbereitung und Durchführung des Masters 2020, das aufgrund der Corona-Pandemie erst im November ausgetragen wurde.

Ab Donnerstag, 8. April ab 21:00 Uhr bis einschließlich Sonntagabend berichtet Sky live vom Geschehen im Augusta National Golf Club. Adrian Grosser und Gregor Biernath kommentieren das Turnier.

„Featured Groups“: Komplette Flights in voller Länge von ausgewählten Spielern

Zusätzlich zur umfassenden Live-Berichterstattung bietet Sky Sport allen Abonnenten des Sky Sport-Pakets mit den exklusiven „Featured Groups“ und „Amen Corner“ zwei spannende Zusatzfeeds auf Sky Sport an. Bei den „Featured Groups“ können die Fans von Donnerstag bis Sonntag komplette Flights von ausgewählten Spielern live und in voller Länge folgen. Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, den Livestream direkt über den Sky Q Receiver abzurufen.

Frei empfangbare Live-Streams „Amen Corner” und “On the Range” auf skysport.de

Zudem steht den Kunden von Donnerstag bis Sonntag der Feed „Amen Corner“ zur Verfügung. An allen vier Tagen wird hier das Geschehen an den Löchern 11 (White Dogwood), 12 (Golden Bell) und 13 (Azalea) live auf Sky Sport übertragen und steht auch allen Golf-Fans frei empfangbar im Live-Stream auf skysport.de bereit.

Komplettiert wird das umfangreiche Live-Angebot von Sky Sport rund um das Masters mit dem täglichen, frei empfangbaren Live-Stream „On the Range“ mit Live-Bildern der Trainingseinheiten aller Stars sowie Interviews und Analysen live aus Augusta – auf skysport.de.

Das Masters in Augusta live und exklusiv bei Sky:

Mittwoch:

15:00 Uhr: Täglicher Live-Stream „On the Range” auf skysport.de

17:00 Uhr: Offizieller Film von den Masters 2020 auf Sky Sport 2

18:00 Uhr: „Wednesday at the Masters” auf Sky Sport 3

Donnerstag:

14:30 Uhr: Täglicher Live-Stream „On the Range” auf skysport.de

15:15 Uhr: „Featured Groups“, Tag 1, auf Sky Sport 7

16:45 Uhr: „Amen Corner“, Tag 1, auf Sky Sport 8

20:30 Uhr: Dokumentation „The One in November“ auf Sky Sport 1

21:00 Uhr: Tag 1 live auf Sky Sport 1

Freitag:

14:30 Uhr: Täglicher Live-Stream „On the Range” auf skysport.de

15:15 Uhr: „Featured Groups“, Tag 2, auf Sky Sport 5

16:45 Uhr: „Amen Corner“, Tag 2, auf Sky Sport 8

21:00 Uhr: Tag 2 live auf Sky Sport 1

Samstag:

16:15 Uhr: „Featured Groups“, Tag 3, auf Sky Sport 7

17:00 Uhr: Täglicher Live-Stream „On the Range” auf skysport.de

17:45 Uhr: „Amen Corner“, Tag 3, im Live-Stream und ab 18.00 Uhr auf Sky Sport 8

21:00 Uhr: Tag 3 live auf Sky Sport 2

Sonntag:

17:00 Uhr: Täglicher Live-Stream „On the Range” auf skysport.de

16:15 Uhr: „Featured Groups“, Tag 4, im Live-Stream und ab 18.00 Uhr auf Sky Sport 4

17:45 Uhr: „Amen Corner“, Tag 4, auf Sky Sport 3

20:00 Uhr: Tag 4 live auf Sky Sport 2

Über Sky Österreich:

Sky ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien – viele davon Sky Originals – neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Sky Abonnenten unser Programm jederzeit zuhause oder unterwegs über Sky Q und Sky X sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet dabei alles aus einer Hand: Sky und auch Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken sowie viele weitere Apps. Mit Sky X streamen unsere Zuschauer Serien, Filme, Live-Sport und auch ihre Lieblings-Free-TV Sender räumlich und zeitlich völlig flexibel. Sky Österreich mit Hauptsitz in Wien ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Beitragsbild: Imago