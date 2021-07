Wer kommt ins EM-Halbfinale? Sky-Community mit zwei klaren Favoriten

via

via Sky Sport Austria

Wer schafft es unter die besten Vier bei dieser Fußball-Europameisterschaft? Erneut hat die Sky-Community ihre Tipps abgegeben und diesmal zwei knappe sowie zwei klare Ergebnisse prognostiziert.

Bei den ersten Viertelfinalpartien sind sich die Sky-User nicht ganz einig: Im ersten Duell wird Spanien favorisiert (65 Prozent), doch 35 Prozent trauen der Schweiz die nächste Überraschung zu.

Noch knapper geht es demnach im Abendspiel zu: Belgien hat mit 42 Prozent der Stimmen haarscharf das Nachsehen gegenüber Österreich-Bezwinger Italien (58 Prozent).

Deutlichere Verhältnisse erwarten die Fußballfans am zweiten Viertelfinal-Spieltag: Rund 90 Prozent sehen Dänemark als Sieger im Duell gegen Tschechien (10 Prozent). Auch die englische Auswahl ist in ihrem Match der haushohe Favorit (93 Prozent), demgegenüber glauben nur sieben Prozent an einen Erfolg der Ukraine.

So würde das EM-Halbfinale der Sky-User aussehen:

Italien – Spanien

England – Dänemark

