Wer krönt sich zum österreichischen Cupsieger? Das Cup-Final-Four des Basketball Austria Cups in Eisenstadt live bei Sky Sport Austria

Am kommenden Wochenende geht es im Basketball Austria Cup um den ersten Titel des Jahres! In Eisenstadt kämpfen die vier verbliebenen Teams in einem Final-Four Turnier am Samstag und Sonntag um den begehrten Pokal. Begleitet wird das Cup-Final-Four von Hannes Ochsenhofer, der als Experte und Co-Kommentator zum Einsatz kommt. Ochsenhofer wurde 2005 mit den Gunners als Zweitligateam Cupsieger und 2011 mit den Gunners österreichischer Meister.

Können die Nord Dragonz Eisenstadt gegen die Gunners überraschen?

Im ersten Semifinale am Samstag treffen die Gastgeber aus Eisenstadt in einem Burgenland-Derby auf die Vorjahressieger Oberwart Gunners. Die Nord Dragonz gehen als klarer Underdog in das Spiel, sind sie doch die letzten Vertreter aus Liga zwei. Ihnen gegenüber stehen die Gunners aus Oberwart, die ihren Titel verteidigen wollen und sich derzeit in absoluter Topform befinden. Kann der Favorit das Finalticket buchen oder nutzen die Nord Dragonz den Heimvorteil zu einer Sensation? Die Antwort gibt es ab 17:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1.

BC Vienna gegen Swans Gmunden um den zweiten Finalplatz

Direkt im Anschluss wartet im zweiten Semifinale das Top-Duell zwischen dem BC Vienna und den Swans Gmunden auf Sky Seher:innen. Schon im vergangenen Jahr standen sich die beiden Clubs im Semfinale gegenüber. Damals behielten die 6-fachen Cupsieger aus Gmunden klar die Oberhand. Ob sich der BC Vienna für die Niederlage im Vorjahr revanchieren kann oder die oberösterreichischen Cupspezialisten erneut ins Finale einziehen, ist ab 19:25 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Wer krönt sich zum Cupsieger?

Am Sonntagabend steht dann das große Finale des Basketball Austria Cups in Eisenstadt am Programm. Die Entscheidung um den ersten Titel des Jahres überträgt Sky ab 17:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1.

Sky ist offizieller Medienpartner der bet-at-home Basketball Superliga

Als offizieller Medienpartner zeigt Sky in dieser Saison bis zu 48 TV-Spiele live. Alle weiteren Basketball Superliga Spiele werden von Synergy Sports produziert und sind im Live-Stream auf skysportaustria.at frei empfangbar zu sehen. Sky überträgt in dieser Spielzeit beide Cup-Semifinalspiele und das Cupfinale live. Zusätzlich erwarten Basketball-Fans auf Sky zum ersten Mal die Finalspiele der „Austrian Club Championship“, bei dem die Basketballer:innen in einem 3×3 gegeneinander antreten.

Das Final-Four des Basketball Austria Cups live bei Sky:

Samstag, 5. Februar 2022

17:00 Uhr

BBC Nord Dragonz Eisenstadt – Unger Steel Oberwart Gunners, live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Kommentator: Otto Rosenauer

19:25 Uhr

BC GGMT Vienna – Swans Gmunden, live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Kommentator: Gerfried Pröll

Sonntag, 6. Februar 2022

19:15 Uhr

Das Finale live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Kommentator: Erich Auer

Bild: GEPA