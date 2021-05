via

via Sky Sport Austria

Peter Stöger gelang beim FK Austria Wien ein versöhnlicher Abschluss – mit dem Einzug in den Europacup hinterlässt der scheidende Coach den “Veilchen” ein Abschiedsgeschenk in Wien-Favoriten. In einem ausführlichen Interview äußerte sich Stöger u.a. über seine Zukunft:

“Dass die Fragen kommen ist ja klar. Die Wahrheit ist, das werde ich für mich entscheiden, wann ich das bekanntgeben werde. Ich werde sicher etwas machen, ich werde sicher etwas Spannendes machen.”

Herzog witzelt: “Hoffe, ich werde bei der Admira nicht der Erste sein…”