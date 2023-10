„Werden alles dafür tun“: Rapid hofft weiter auf Verlängerung mit Grüll

Der SK Rapid bemüht sich weiter intensiv um eine Vertragsverlängerung mit Leistungsträger Marco Grüll. Der Vertrag des Flügelstürmers läuft im kommenden Sommer aus, in Hütteldorf rechnet man sich dennoch weiter Chancen aus.

Während der Länderspielpause traf sich Rapid-Sportchef Markus Katzer mit Grülls Beratern. „Es wird nicht einfach, und es ist sicher nicht mit einer weiteren Gesprächsrunde erledigt. Wir werden jedenfalls alles dafür tun, eine Vertragsverlängerung zu schaffen“, sagte Katzer dem „Kurier“.

Sowohl die Spieler- als auch die Klubseite wollen möglichst schnell Klarheit in der Causa haben. Sollten sich Grüll und Rapid nicht auf ein neues Arbeitspapier einigen können, scheint ein Verkauf im Winter realistisch.

Rapid soll bereit sein, für den 24-Jährigen bis an die finanzielle Schmerzgrenze zu gehen. Bei einer Verlängerung würde Grüll gehaltstechnisch zu Topverdiener Guido Burgstaller aufschließen. Gleichzeitig stellte Katzer im „Kurier“ klar, dass man den finanziellen Rahmen nicht sprengen wolle: „Wir haben unsere Grenzen“, so Katzer.

Grüll: „Natürlich vorstellbar, zu verlängern“

Ende September war Grüll bei „Talk und Tore“ zu Gast und hat sich dabei auch zu seiner sportlichen Zukunft geäußert.

„Ich gebe immer 100%, wenn ich unter Vertrag stehe, egal wo ich bin. Ich weiß es zu schätzen, dass es nicht selbstverständlich ist, in der Bundesliga zu spielen. Es ist natürlich vorstellbar zu verlängern. Wir haben schon das ein oder andere Gespräch geführt. Sollte ich in Österreich bleiben, dann werde ich bei Rapid bleiben, das ist ganz klar. Ich fühle mich auf alle Fälle wohl und durfte die Mannschaft auch schon das ein oder andere Mal als Kapitän aufs Feld führen. Es ist jetzt September. Was im Jänner passiert, ob verlängert wird oder nicht, wird man alles in der Zukunft sehen“, sagte der Angreifer.

Video: Grüll über mögliche Vertragsverlängerung

Im vergangenen Sommer war Grüll bereits von einigen Vereinen umworben, blieb letztendlich aber in Wien. „Es hat sicher das eine oder andere Angebot gegeben. Zum Beispiel aus den USA, was sehr interessant gewesen wäre, das muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat es dann aber nicht funktioniert“, verriet Grüll.

Die USA sind für Grüll ohnehin nicht das ganz große Ziel. „Mein Ziel war immer die Serie A oder die Deutsche Bundesliga. Das sind halt Wunschvorstellungen, aber im Fußball kann man sich nicht immer aussuchen, was schlussendlich kommt“, sagte Grüll. In der laufenden Saison erzielte der Flügelspieler in 15 Pflichtspielen für Rapid sieben Treffer und lieferte drei Assists.

Bild: GEPA