„Werden es tun“: Augsburg will Berisha fest verpflichten

via

via Sky Sport Austria

Der FC Augsburg will Ex-Salzburg-Stürmer Mergim Berisha zur neuen Saison fest verpflichten. Das kündigte FCA-Manager Stefan Reuter in der Augsburger Allgemeinen an. Noch habe der Verein seine Kaufoption nicht gezogen. „Wir werden es aber rechtzeitig tun“, bekräftigte der Geschäftsführer.

Berisha, mit acht Toren der gefährlichste FCA-Spieler in dieser Saison, ist derzeit von Fenerbahce Istanbul ausgeliehen. Beim Länderspiel gegen Peru (2:0) in der vergangenen Woche gab der 24 Jahre alte Angreifer außerdem sein Debüt für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft von Bundestrainer Hansi Flick.

Dass Berishas Leistungen das Interesse anderer Klubs wecken könnten, sieht Reuter derweil gelassen. „Das ist wie immer bei uns: Wenn etwas Außergewöhnliches kommt und der Spieler den nächsten Schritt machen möchte, werden wir uns damit beschäftigen“, sagte der 56-Jährige.

(skysport.de) / Bild: Imago