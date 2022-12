„Werden keine Leistungsträger abgeben“ – Krösche schließt Winterwechsel aus

Sportvorstand Markus Krösche geht nicht von großen Veränderungen im Kader des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt in diesem Winter aus. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Kader. Wir wollen und werden keine Leistungsträger abgeben. Von daher glaube ich nicht, dass etwas Großartiges passiert“, sagte Krösche im Interview mit dem kicker: „Aber vielleicht wird uns jemand verlassen, um mehr Spielpraxis zu sammeln.“

Die im Sommer auslaufenden Verträge der Leistungsträger Daichi Kamada und Evan Ndicka sollen derweil verlängert werden. „Wir möchten sie unbedingt behalten, haben ihnen entsprechende Angebote unterbreitet und ihre Rolle bei der Eintracht in der Zukunft erläutert“, sagte Krösche: „Jetzt müssen wir abwarten. Wir sind überzeugt, dass es für sie am besten wäre, bei der Eintracht zu bleiben.“

Coach Oliver Glasner und die Spieler der Frankfurter Eintracht konnten mit den starken Leistungen in der Hinrunde auf sich aufmerksam machen. In der Liga auf dem starken vierten Rang und sowohl im DFB-Pokal, als auch in der UEFA Champions League im Achtelfinale. Besonders Ndicka, Kolo Muani und Kamada zählen zu den Spielern, die das Interesse von anderen Klubs geweckt haben. Nach den Aussagen von Markus Krösche, werden allerdings die vorhin angesprochenen und alle anderen Leistungsträger zumindest bis Saisonende weiter für den Bundesligisten am Main kicken.

(SID/Red.)/Bild: Imago