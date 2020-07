Werder Bremen plant wohl mit WAC-Leihgabe Romano Schmid

Laut einem Bericht des “Weser-Kurier” will Werder Bremen zwei seiner insgesamt 13 Leihrückkehrern eine echte Chance auf Einsätze in der nächsten Spielzeit gewähren. Einer der Kandidaten soll Romano Schmid sein, der in der Saison 2019/20 beim Wolfsberger AC unter Vertrag stand.

Der 20-Jährige gehörte bei seinem Leih-Team zum Stammpersonal, der Steirer kam beim Wolfsberger AC in dieser Spielzeit auf 33 Pflichtspiele (davon 25 in der österreichischen Bundesliga). In der tipico Bundesliga erzielte der junge Mittelfeldspieler zwei Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Romano Schmid war seit Februar 2019 vom SV Werder Bremen an den WAC ausgeliehen.

(Red.)

