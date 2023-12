Werder Bremen verlängert mit Schmid

Der deutsche Bundesligist Werder Bremen hat mit ÖFB-Legionär Romano Schmid vorzeitig verlängert. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Wie lange das neue Arbeitspapier läuft, ist noch unklar.

„Romano hat in den letzten Jahren bei uns eine sehr gute Entwicklung genommen. Er hat während seiner Zeit bei Werder sein Debüt als A-Nationalspieler Österreichs gefeiert und wir sind überzeugt, dass er mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist. Daher freuen wir uns sehr, dass wir den Kontrakt vorzeitig verlängern konnten, wissend, dass Romano mit seinen Qualitäten auch bei anderen Clubs auf dem Zettel stand“, sagte Clemens Fritz, Leiter der Profifußball-Abteilung in Bremen.

Schmid selbst sagt zu seiner Vertragsverlängerung: „Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl in Bremen. Sportlich bin ich überzeugt, dass wir uns mit der Mannschaft auf dem richtigen Weg befinden. Diesen Weg weiter aktiv mitzugehen und auf dem Platz mitzugestalten, reizt mich ungemein. Dazu will ich meinen Beitrag leisten.“

Der ÖFB-Teamspieler wechselte 2019 von Red Bull Salzburg zu Werder, spielte aber noch eine Saison leihweise beim Wolfsberger AC. Bei den Bremern gelangen ihm in 103 Pflichtspielen bisher sechs Tore.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(Red./Werder Bremen) / Bild: Imago