„Es ist alles möglich“: Junuzovic kann sich Werder-Comeback vorstellen

Zlatko Junuzovic muss sich für die kommende Saison bekanntlich nach einem neuen Klub umsehen, nachdem sein im Sommer auslaufender Vertrag bei Red Bull Salzburg nicht verlängert wurde. Der 34-Jährige hält sich aktuell noch alle Optionen offen und kann sich ein Comeback bei Werder Bremen vorstellen.

„Es ist alles möglich, auch wenn es derzeit noch nichts Konkretes gibt. Ich werde gemeinsam mit meiner Familie besprechen, was das Beste für uns und unsere zwei Kinder ist. Ausschließen werde ich nichts. Ich lasse mir Zeit und wir werden sehen, was am Ende passiert“, sagte Junuzovic der „Bild“-Zeitung.

Junuzovic stand von 2012 bis 2018 bei Werder Bremen unter Vertrag, ehe er zurück nach Österreich zu Salzburg wechselte. Die Werder-Raute trägt der Mittelfeldspieler aber immer noch im Herzen und sagt: „So lange ist es noch nicht her, dass ich in Bremen gespielt habe. Es steckt auf jeden Fall noch einiges an Werder in mir. Ich hatte einfach eine sehr prägende Zeit. Auch mein Abschied war im Endeffekt super. Der Rückhalt vom Klub und den Fans war damals großartig für mich.“

Junuzovic war im Winter 2012 von Austria Wien zu den Norddeutschen gewechselt, etablierte sich sofort als Stammspieler und absolvierte 198 Pflichtspiele für Werder (22 Tore, 53 Assists).

Bild: Imago