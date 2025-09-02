Werder-Legionär Schmid verpasst auch zweites ÖFB-Training

Romano Schmid hat auch das zweite Training der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft vor dem WM-Quali-Doppel gegen Zypern und in Bosnien ausgelassen.

Den Offensivmann von Werder Bremen plagen laut ÖFB-Angaben weiterhin Probleme mit der Nackenmuskulatur. Aus Gründen der Belastungssteuerung standen am Dienstag in Windischgarsten Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Patrick Wimmer und Phillipp Mwene, die am Sonntag alle im Ligaeinsatz waren, nicht auf dem Trainingsplatz.

Teamchef Ralf Rangnick beobachtete ein Training mit 21 Mann. Auch Stefan Posch war am Montagabend nach seinem fixierten Wechsel von Bologna zu Como eingerückt. Verteidigerkollege Maximilian Wöber stattete dem Teamcamp in Oberösterreich ebenfalls einen Besuch ab. Schmids neuer Clubgefährte bei Werder Bremen, der wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel mehrere Wochen ausfällt, soll laut ÖFB-Angaben von Montag bis Mittwoch bei der Mannschaft bleiben.

