Werner: „Austria ist noch immer ein Patient“

Der FK Austria Wien befindet nicht nur sportlich in schwierigen Zeiten: Auch finanziell ist die Situation in Wien-Favoriten vor dem Duell gegen den SCR Altach (JETZT LIVE und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass) weiterhin kompliziert. FAK-Sportvorstand Jürgen Werner spricht gegenüber Sky über die finanziellen Umstände und kündigt „weitere Einsparungen“ an.

„Die Situation ist nicht anders wie vor einem halben Jahr. Es ist noch immer so, dass die Austria ein Patient ist“, findet Werner direkte Worte für den finanziellen Zustand der Austria. Auch unter einem neuen Finanzvorstand müsse es „weiterhin Einsparungen geben“.

Dem Anwerben eines plötzlichen, finanzkräftigen Sponsors erteilt der Funktionär eine Absage, viel mehr gelte es die Vergangenheit aufzuarbeiten: „Das halte ich für eine Mär, das halte ich für unrealistisch.(…) Wir büßen für Sünden, die in der Vergangenheit gemacht worden sind.“

(Red.)