Werner für Haaland? Tuchel bastelt angeblich an Tausch-Deal

via

via Sky Sport Austria

Thomas Tuchel will Dortmunds Ausnahme-Stürmer Erling Haaland unbedingt zum FC Chelsea holen. Das ist längst kein Geheimnis mehr. Wie die spanische “Sport” berichtet, soll sich der deutsche Team-Manager jetzt sogar persönlich bei Klub-Boss Roman Abramovich gemeldet haben, um einen Tausch-Deal vorzuschlagen.

Sein Plan: Timo Werner, der in Chelsea seit seinem Wechsel von RB Leipzig noch nicht durchzünden konnte, dem BVB im Gegenzug für einen Haaland-Abgang anzubieten. Zuletzt sorgte ein Video für Wirbel, in dem Tuchel seinen Angreifer an der Seitenlinie zusammenstaucht.

VIDEO: Tuchel staucht Werner zusammen

(skysport.de)

Bild: Imago