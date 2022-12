Werner stellt klar: „Ortlechner bleibt Sportdirektor“

via

Künftiger Funktionär statt Berater: Jürgen Werner peilt beim FK Austria Wien in Zukunft die Rolle des Sportvorstandes an. Trotzdem soll der aktuelle Sportdirektor Manuel Ortlechner weiter in seiner Rolle dem Verein erhalten bleiben.

„Manuel Ortlechner bleibt natürlich Sportdirektor und ist operativ verantwortlich, was da im Sport passiert. Er hat bewiesen, dass er alleine Entscheidungen treffen kann, er ist ein Teamplayer, mit dem ich sehr gerne über Fußball diskutiere und dann Entscheidungen gemeinsam getroffen werden“, stellt Werner einen Verbleib des ehemaligen FAK-Kapitäns klar. Gleichzeitig lobt der Ex-LASK-Vizepräsident Ortlechners bisherige Funktionärskarriere: „Ganz wenige erleben in einem Jahr so viele Auf und Abs. Er ist immer noch lernwillig und lernfähig.“

Werner: „Kredit“ für Sportdirektor Ortlechner

Werner selbst will in jedem Fall eng mit dem ehemaligen Innenverteidiger zusammenarbeiten: „Natürlich werde ich sieben Tage die Woche für die Austria zur Verfügung stehen. Manuel Ortlechner ist überhaupt nicht entmachtet, er hat nach wie vor die operativen Aufgaben eines Sportdirektors. Was wir jetzt schon bewiesen haben ist, dass wir ganz viel im Team entschieden haben. Und ich bin froh, dass Manuel Ortlechner bei der Austria ist.“ Nicht zuletzt seien auch Ortlechners Errungenschaften als Aktiver ein Vorteil für den Verein: „Den Kredit muss man ihm einfach zubilligen.“

