West Coast! ÖFB-Team fixiert Quartier für WM 2026

Das österreichische Nationalteam wird seine Zelte bei der Fußball-WM kommenden Sommer in Santa Barbara in Kalifornien aufschlagen.

Als Unterkunft dient das Ritz-Carlton Bacara im Vorort Goleta direkt an der Pazifikküste. Trainieren wird die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick rund zehn Fahrminuten entfernt auf dem Campus der University of California Santa Barbara (UCSB). Das gab der ÖFB am Donnerstag bekannt. Santa Barbara liegt rund 100 Meilen westlich von Los Angeles.

Der Fußball-Bund hatte seine Suche nach einem Quartier bereits seit der Auslosung am 5. Dezember primär auf Kalifornien konzentriert. Bei einer Besichtigungstour im Anschluss an die Zeremonie in Washington war auch das Ritz-Carlton Bacara unter die Lupe genommen worden. „Santa Barbara war für mich der absolute Wunschort – wegen der erstklassigen Trainingsbedingungen und wegen des perfekten Umfelds, das auf die Mannschaft wartet“, meinte Rangnick in einer ÖFB-Aussendung. „Ich bin überzeugt, dass sich jeder Spieler dort wohlfühlen wird und wir uns optimal auf unsere Aufgaben vorbereiten können.“

Es freue ihn sehr, dass ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold das Arrangement gemeinsam mit den Teammanagern Lennart Coerdt und Mario Margreiter habe fixieren können, betonte Rangnick. Für einen Abschluss waren einige Hürden zu nehmen, zumal das Angebot keines aus dem offiziellen Katalog des Weltverbandes (FIFA) ist. Das Fünf-Sterne-Hotel liegt in ruhiger Lage direkt am Meer, verfügt über großzügige Außenanlagen sowie hochwertige Fitness- und Regenerationseinrichtungen. Auch ein Golfplatz befindet sich in der Nachbarschaft.

Stadion mit 17.000 Plätzen

Moderne Kraft- und Fitnessbereiche sowie Möglichkeiten zur aktiven Erholung gibt es auch an der UCSB. Die Universität zählt zu den renommierteren Fußball-Standorten im US-Collegesport. Zentrale Trainingsstätte des ÖFB-Teams ist das Harder Stadium, das 17.000 Sitzplätze bietet. Erst am Dienstag besiegte die US-Frauennationalmannschaft dort in einem Testspiel Chile mit 5:0. Dazu verfügt die Universität über mehrere Trainingsfelder.

„Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, die Wunschlösung von Teamchef Ralf Rangnick als Team Base Camp präsentieren zu können. Für den ÖFB und mich persönlich war es von zentraler Bedeutung, dem Nationalteam die bestmöglichen Bedingungen bereitzustellen“, erklärte ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll. Sein Dank gelte dem operativen Team und Rangnick, der die Besichtigungstour persönlich angeführt habe. „Ein weiterer Beweis dafür, wie fokussiert er die Mannschaft Richtung WM führt“, meinte Pröll.

Man habe in den vergangenen Wochen sehr viel Zeit investiert, um für das Nationalteam das bestmögliche Arrangement zu verhandeln und zu realisieren, ergänzte Neuhold. „Santa Barbara bietet uns optimale Bedingungen und soll für Betreuer und Spieler ein Ort werden, der als Team Base Camp einen wesentlichen Beitrag für eine erfolgreiche WM leistet.“

Kein Gruppenspiel in unmittelbarer Nähe

Die ÖFB-Auswahl bestreitet zwar keines ihrer drei Gruppenspiele im Großraum Los Angeles, die WM-Auftaktpartie gegen Jordanien (17. Juni, 6.00 Uhr MESZ) steigt in Santa Clara südlich von San Francisco aber in Kalifornien. Die weiteren Gruppenspiele gegen Argentinien (22. Juni, 19.00 Uhr MESZ) und Algerien (28. Juni, 4.00 Uhr MESZ) finden in Dallas bzw. Kansas City statt. Sollten die Österreicher als Gruppenzweiter ins Sechzehntelfinale aufsteigen, würde dieses am 2. Juli in Los Angeles stattfinden.

Die Abreise nach Nordamerika ist für David Alaba und Co. am 4. Juni geplant. Die Akklimatisierung erfolgt danach bereits in Santa Barbara. Der 100.000-Einwohner-Ort ist bei Touristen beliebt und trägt ob seines Ambientes und des beinahe mediterranen Klimas den Beinamen „American Riviera“. Die WM-Generalprobe will der ÖFB ebenfalls in Kalifornien bestreiten. Ort und Gegner sind noch nicht bekannt. Der letzte Testspiel vor dem Abflug nach Übersee steigt am 1. Juni in Wien gegen Tunesien.

(APA).

Beitragsbild: Imago.