via

via Sky Sport Austria

West Ham United darf weiter vom Titel in der Conference League träumen! Nach dem 1:1 im Viertelfinal-Hinspiel in Gent, gewinnen die Hammers das Rückspiel in London mit 4:1 und stehen somit im Halbfinale.

Hugo Cuypers brachte Gent zunächst in Führung, doch West Ham schlug fulminant zurück. Michail Antonio per Doppelpack, Lucas Paqueta per Elfmeter und Declan Rice mit einem Traumsolo sorgten für die West-Ham-Tore.

Declan Rice trifft zum 3:1 (58.)

Bild: Imago