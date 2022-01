via

via Sky Sport Austria

West Ham United ist durch einen souveränen 3:1-Erfolg bei Crystal Palace in der Tabelle bis auf einen Punkt an die Champions-League-Plätze herangerückt. Antonio und Lanzini per Doppelpack trafen für die Hammers, die Aufholjagd von Palace durch Tore von Edouard und Olise kam zu spät.

VIDEO-Highlights in Kürze!

(APA)/Bild: Imago