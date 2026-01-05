West Ham holt Lazio-Stürmer

West Ham United hat die Verpflichtung von Valentin „Taty“ Castellanos bekannt gegeben.

Der 27-jährige Angreifer wechselt für eine Ablösesumme von rund 22 Millionen Euro von Lazio Rom zum Premier-League-Klub. Der argentinische Nationalspieler unterschrieb einen Vertrag über viereinhalb Jahre mit der Option auf eine weitere Saison und erhält die Rückennummer elf.

Nach dem Abgang von Niclas Füllkrug zum AC Milan klaffte eine Lücke im Sturmzentrum der Londoner auf, die Castellanos nun schließen soll. Bei Lazio brachte es der Offensivakteur in dieser Spielzeit auch aufgrund einer längeren Verletzung erst auf zwei Treffer. Die abstiegsbedrohten Hammers soll der Argentinier mit seinen Toren zum Klassenerhalt führen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(Red.)

Bild: Imago