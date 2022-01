Harrison-Dreierpack: Leeds siegt bei West Ham

via

via Sky Sport Austria

Leeds United hat das Sonntagsspiel bei West Ham United am Sonntag im London Stadium überraschend mit 3:2 gewonnen. Überragender Mann für Leeds, das in der unteren Tabellenhälfte feststeckt, war Jack Harrison, der mit seinem Hattrick das Spiel zugunsten der Gäste entschied. Erst eine Woche zuvor ging dasselbe Duell im FA Cup noch zugunsten von West Ham aus.

Harrison war es auch, der die Gäste in der 10. Minute in Führung schoss. Diese glich Jarrod Bowen noch aus, ehe Harrrison Leeds noch die Pausenführung bescherte. Kurz nach der Pause erzoelte Pablo Fornals den Ausgleich für West Ham (21.). Doch in Minute 60. war es erneut Leeds Jack Harrison, der den Endstand herstellte.

