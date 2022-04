West Ham löst Halbfinal-Ticket mit klarem Sieg in Lyon

West Ham United darf weiter vom Europa League-Triumph träumen. Die Engländer setzten sich im Viertelfinal-Rückspiel bei Olympique Lyon mit 3:0 (2:0) durch und treffen in der nächsten Runde auf Eintracht Frankfurt.

Nach dem 1:1 im Hinspiel gewannen die Londoner das Auswärtsspiel bei Olympique souverän. Bei Lyon stand der Ex-Hamburger Julian Pollersbeck im Tor. Torschützen für West Ham waren Craig Dawson (38.), Declan Rice (44.) und Jarrod Bowen (48.). Bei Olympique saß Ex-Weltmeister Jerome Boateng nur auf der Bank.

Im Halbfinal-Hinspiel am 28. April empfängt West Ham Eintracht Frankfurt zunächst in London. Das Rückspiel steigt am 5. Mai in Frankfurt.

(SID)

Beitragsbild: Imago