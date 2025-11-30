West Ham trauert um Legende

Der englische Premier-League-Klub West Ham United trauert um seinen Rekordspieler Billy Bonds. Der einstige Mittelfeldmann und Verteidiger verstarb am Sonntag „friedlich“ im Alter von 79 Jahren, wie die Familie in einer Mitteilung des Vereins bekanntgab.

Bonds spielte stolze 21 Jahre lang für seine geliebten Hammers, für die er 799-mal auflief. Er führte West Ham als Kapitän zu zwei Triumphen im FA Cup und wurde für seine Verdienste um den Fußball mit dem britischen Ritterorden gekürt. Nach dem Ende seiner Laufbahn führte er den Klub aus London als Trainer zweimal zurück ins englische Oberhaus. 2019 wurde nach Bonds eine Tribüne im London Stadium der Hammers benannt.

„Ruhe in Frieden, Billy, unser mutiger, inspirierender, tapferer Anführer“, hieß es in der Stellungnahme des Klubs. Bonds habe nie das Rampenlicht gesucht, und sei doch „von seinen Teamkollegen, Spielern und Anhängern allseits geliebt, respektiert und bewundert“ worden.

(SID) / Foto: IMAGO