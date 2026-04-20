Wichtiger Auswärtssieg: BC Vienna bleibt in ABA-League

BC Vienna hat am Montag in der Basketball-ABA-League einen wichtigen Sieg eingefahren.

Die Wiener setzten sich bei KK FMP Beograd in Belgrad mit 92:84 (48:50) durch, feierten den fünften Erfolg im neunten Spiel der Playout-Runde und sicherten sich dadurch in der Premierensaison den Ligaverbleib. Wiens Simas Jarumbauskas war mit 20 Punkten der beste Werfer am Platz. „Wir lagen mehrfach zurück, haben uns aber zurückgekämpft und den Sieg verdient“, sagte Coach Mike Coffin.

(APA).

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