Wichtiger Sieg für Black Wings im Kampf um Pre-Playoff

Die Black Wings haben in der ICE Hockey League einen Schritt Richtung Pre-Playoff gemacht. Die Linzer gewannen am Mittwoch ihr Auswärtsspiel der 47. Runde bei den Pioneers Vorarlberg 2:0 und haben bei vier ausständigen Spielen acht Punkte Vorsprung auf den Liga-Elften Ferencvaros.

Die Vienna Capitals verspielten unterdessen ihre letzte Minichance auf einen Platz in den Top 6 mit einer 5:7-Pleite bei Olimpija Ljubljana. Die Pustertaler Wölfe sind damit im Viertelfinale.

Nach Ende der zweieinhalbwöchigen ICE-Pause der Slowenen zeigten sich Jan Drozg mit drei Toren und einem Assist sowie seine Teamkollegen gut in Schuss. Olimpija lag nach 26 Minuten bereits mit 5:0 in Front. Die auf Rang sieben liegenden Wiener kamen zwar noch auf 3:5 heran, letztlich war es jedoch nur bessere Ergebniskosmetik. Ein Doppelpack von Mitch Hults war zu wenig. Das dürfte Freude in Bruneck ausgelöst haben, denn die Wölfe haben damit als sechstes und letztes Team ihre direkten Viertelfinaltickets sicher.

Christoph Tialler ließ derweil kurz vor der Mittelsirene die Black Wings in Vorarlberg jubeln, Graham Knott machte im Schlussabschnitt den Sack zu (59.). Die nun achtplatzierten Oberösterreicher stehen damit wie die Capitals kurz vor der fixen Teilnahme am Pre-Playoff. Für die Pioneers ist indes auch die letzte theoretische Chance auf eine Saisonverlängerung dahin.

(APA) / Artikelbild: GEPA