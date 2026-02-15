Wie 2018 & 2022: Skispringerinnen gehen wieder leer aus

Wie 2018 und 2022 sind die österreichischen Skispringerinnen auch bei den Olympischen Spielen in Italien nicht auf dem Podest gelandet. „Schade. Natürlich hätten wir gerne eine Medaille mitgenommen, das ist ganz klar“, sagte Trainer Thomas Diethart nach dem abschließenden Großschanzenbewerb in Predazzo mit Lisa Eder an der siebenten Stelle. Damit bleibt Silber von Daniela Iraschko-Stolz vor zwölf Jahren beim Olympia-Debüt der Frauen in Sotschi die weiterhin einzige Medaille.

Die Großschanzenpremiere für Frauen bei Winterspielen verlief für Eder und Co. gar nicht nach Wunsch. „Wir haben auf dieser Schanze nicht wirklich ein Rezept gefunden, den Herren geht es genauso. Ich muss sagen, es war einfach die Schanze, sie war wahnsinnig schwierig für uns. Manchen spielt sie in die Karten, manchen nicht“, meinte Diethart im APA-Gespräch. Er wollte aber nicht nur das Negative sehen. „Wichtig ist, dass wir uns jetzt nicht festfahren und glauben, dass wir generell schlechte Sachen machen. Das ist es absolut nicht.“

Zuversicht und Ärger bei Eder

Auf der Normalschanze war Eder nach etlichen Podestplätzen und einem Sieg im Weltcup als Vierte knapp am Podest vorbeigeschrammt. Vom großen Bakken hatte sich die Salzburgerin wenig ausgerechnet und sie sollte recht behalten, mit einem gelungenen Finalsprung fand sie immerhin noch einen einigermaßen versöhnlichen Abschluss.

„Irgendwie cool, dass ich doch noch einen Sprung zusammengebracht habe, aber es regt mich auch auf, dass nur der letzte gutgegangen ist. Ich habe auf der Großen doch sehr gekämpft und gesucht“, sagte die Salzburgerin, um sich sofort neue Ziele zu setzen. „Mit Hinzenbach haben wir gleich einen Heimweltcup, dort ist es immer cool.“

Diethart glaubt an Tournaround der Skispringerinnen um Eder

Diethart ist überzeugt, dass Eder an anderen Schauplätzen ein komplett anderes Gesicht zeigen kann. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auf anderen Schanzen wie Hinzenbach wieder funktionieren wird und sie gleich wieder umschalten kann.“ Die Voraussetzungen für sein Team waren für die Winterspiele nach dem Ausfall der schwer verletzten Eva Pinkelnig im Herbst sowie den Rücktritten von Sara Marita Kramer und Jacqueline Seifriedsberger denkbar ungünstig gewesen. Mit Eder verfügt Diethart derzeit nur über ein echtes Ass, Mühlbacher landet zumeist im Mittelfeld, die erst 18-jährige Meghann Wadsak ist noch nicht soweit. Und Lisa Hirner wird wieder zur Kombination zurückwechseln.

Der Aufbau einer schlagkräftigeren Truppe wird laut Diethart noch seine Zeit dauern. „Das geht nur Step by Step, es ist keine einfache Aufgabe, aber wir haben schon ein paar Junge, die wir zum Weltcup hinbringen können. Wir dürfen es aber nicht übertreiben, sie müssen einfach ihre Klassen durchlaufen und Schritt für Schritt hinkommen.“

