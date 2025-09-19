Wie Bolt: Lyles stürmt zum vierten 200-m-Gold

Wie einst Usain Bolt: US-Sprintstar Noah Lyles hat bei der Leichtathletik-WM über 200 m seinen vierten Titel in Serie gewonnen. Fünf Tage nach seinem dritten Platz über die 100 m war der 28-Jährige über die doppelte Distanz in starken 19,52 Sekunden wieder einmal nicht zu halten.

Lyles setzte sich damit in Tokio gegen seinen Landsmann Kenneth Bednarek (19,58) und den jungen Jamaikaner Bryan Levell (19,64) durch. Für Olympiasieger Letsile Tebogo (19,65/Botswana) blieb diesmal nur Platz vier übrig.

Bisher hatte nur Weltrekordler Bolt viermal in Folge WM-Gold über 200 m geholt, die Sprintlegende aus Jamaika triumphierte von 2009 bis 2015. Der neue 100-m-Weltmeister Oblique Seville war in Tokio nicht über die halbe Stadionrunde am Start.

(SID)/Beitragsbild: Imago