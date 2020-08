Wie einst Cech: Willian wechselt von Chelsea zu Arsenal

Der brasilianische Fußball-Nationalspieler Willian wechselt innerhalb der Fußball-Premier League von Chelsea zu Arsenal.

Das gab Arsenal am Freitag bekannt. Willian unterschrieb bei den “Gunners” demnach einen Dreijahresvertrag. Der Wechsel erfolgt ablösefrei, der 32-jährige Offensivspieler spielte zuletzt sieben Jahre für den Konkurrenten. Mit Chelsea gewann Willian zweimal die Meisterschaft.

🆕 New club. New colours. New beginnings.

👋 Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! 🔴 pic.twitter.com/B7Tl01BXLe

— Arsenal (@Arsenal) August 14, 2020