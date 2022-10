Wie einst Pogatetz! Kainz gelingt seltenes „Kunststück“ in der deutschen Bundesliga

via

Dieser etwas andere „Viererpack“ von Köln-Legionär Florian Kainz ist noch nicht vielen Fußballprofis gelungen und hat dem ÖFB-Teamspieler einen kuriosen Eintrag in den Geschichtsbüchern gesichert.

Bei der Kölner 2:5-Niederlage im Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach holte der aktuell in Topform spielende Kainz in der 30. Minute zunächst einen Strafstoß heraus, den der Mittelfeldspieler eine Minute später zum zwischenzeitlichen 1:1 verwandelte.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde es für Kainz dann bitter. Denn mit einem Foul an Gegenspieler Jonas Hofmann verursachte der ehemalige Sturm- und Rapid-Profi einen Elfmeter, der anschließend zum 2:1 für Gladbach führte. Doch damit nicht genug: Weil Kainz in der 10. Minute bereits Gelb gesehen hatte, musste der 29-Jährige auch noch mit Gelb-Rot vom Feld.

Strafstoß herausgeholt, Strafstoß verwandelt, Strafstoß verursacht und Platzverweis: Laut dem Datendienstleister Opta war dieser spezielle „Viererpack“ seit der Datenerfassung 2004/05 bisher nur seinem Landsmann und damaligen Nürnberger Profi Emanuel Pogatetz im Jahr 2014 gegen Freiburg passiert.

