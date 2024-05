Wie Messi & Haaland: „Leverkusen-Schreck“ Lookman erhält seltene Bewertung

Seine Mitspieler warfen ihren Helden in die Luft und den Spielball durfte natürlich nur er mitnehmen: Ademola Lookman hat Leverkusens Triple-Traum zerstört, die unglaubliche Ungeschlagen-Serie der Werkself beendet und Bergamo zum ersten Titel seit 61 Jahren geschossen.

Lookman? Ja richtig, der nigerianische Nationalstürmer spielte weit vor seiner großen Nacht im Europa-League-Finale von Dublin auch mal in der Deutschen Bundesliga. 24 Spiele bestritt er für RB Leipzig zwischen Februar 2018 und Juni 2020. Seine bescheidene Ausbeute: fünf Tore. Für neun Millionen, die Hälfte des Kaufpreises, reichte RB ihn vor zwei Jahren nach Bergamo weiter. Gut angelegtes Geld für Atalanta.

„Lookman hat natürlich ein super Spiel und super Tore gemacht“, sagte Bayer-Sportchef Simon Rolfes nach dem 0:3 (0:2) anerkennend. Trainer Xabi Alonso erklärte: „Wir haben ihn schon gut analysiert.“ Allein: Verhindern konnten seine Spieler die Treffer des 26-Jährigen (12./26./75.) nicht.

Vergleiche mit Ronaldo, Ronaldinho & Neymar

„Das ist eine der besten Nächte meines Lebens“, sagte der Star des Finals, der Florian Wirtz oder Granit Xhaka die Show stahl: „Es war eine unglaubliche Leistung der Mannschaft. Wir haben es geschafft – fantastisch. Wir haben heute Abend Geschichte geschrieben.“

Das Internet, wie sollte es anders sein, lag Lookman in bekannter Ironie zu Füßen. Der eine verglich ihn mit Ronaldo, der nächste mit Neymar, ein anderer mit Ronaldinho. Eine steile Karriere. Was Lookman ihnen allen voraus hat: Keiner dieser Weltstars hat so oft in einem Europapokalfinale getroffen wie er. Und es wurde ihm noch eine weitere seltene Ehre zuteil.

Lookman wie Messi & Haaland

Für seine außergewöhnliche Performance erhielt Lookman ein 10/10-Rating der renommierten französischen Zeitung L’Equipe, die berühmt ist für ihre harten Leistungsbewertungen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1946 hat L’Equipe insgesamt erst an 16 Spieler die höchste Bewertung vergeben – darunter befindet sich auch ein Duo aus der Bundesliga. Die Superstars Lionel Messi und Erling Haaland sind als einzige Akteure sogar zwei Mal vertreten.

L’Equipe bewertet die Leistungen der Spieler in nationalen Liga- und Pokalspielen, europäischen Spielen und internationalen Wettbewerben.

(SID)

Beitragsbild: Imago