Die beste Phase seiner Karriere hatte Flügelflitzer Jadon Sancho zweifelsohne bei Borussia Dortmund. Nach seinem Wechsel zu Manchester United wurde er weder bei den Red Devils noch bei seiner aktuellen Leihstation dem FC Chelsea glücklich.

Einem Bericht der Bild zufolge will Sancho deshalb nach Dortmund zurückkehren. Die Sky-Reporter Patrick Berger und Jesco von Eichmann ordnen die Gerüchte in ihrem neuen BVB-Podcast „Auffe Süd“ ein.

Der 25-Jährige spielte bei zwei Aufenthalten immerhin viereinhalb Jahre für Schwarz-Gelb, die erfolgreichste Zeit seiner bisherigen Karriere. Einem Bericht der Bild zufolge will Sancho gerne wieder zurück, er soll diesen Wunsch bei seinem Management hinterlegt haben. „Das können wir noch nicht bestätigen, so weit sind wir mit unseren Gesprächen noch nicht“, so Sky-Reporter Patrick Berger.

Der Engländer ist noch bis zum Sommer von Manchester United an den FC Chelsea ausgeliehen, in Fahrt kam er jedoch bei keinem der beiden Vereinen. In der laufenden Saison stehen für den Rechtsfuß in 29 Einsätzen für die Blues zwei Tore und acht Vorlagen zu Buche. Berger erklärt: „Was wir wissen: Dass Jadon immer sehr nach Dortmund schaut, seine beste Zeit dort hatte. Die Frage ist aber am Ende selbst wenn er es will: Was will der BVB?“

Viele Optionen auf dem Flügel

Diese Frage beantwortet der Sky-Reporter sogleich: „Er ist nicht die Priorität bei Borussia Dortmund, schon gar nicht die Position“, berichtet Berger. „Du hast Duranville, du hast Adeyemi, Gittens – da weißt du natürlich perspektivisch nicht, der gehört zum Tafelsilber, ob der irgendwann den Verein verlassen wird – du hast einen Beier, der da spielen kann. Du hast da jetzt nicht den Need auf dieser Position.“

Zusätzlich müsste der BVB für Sancho, dessen Vertrag in Manchester noch bis 2026 läuft, tief in die Taschen greifen, wie Berger ausführt: „Die Kaufoption liegt bei rund 32-35 Millionen Euro.“ Dazu kommt „Gehalt im zweistelligen Millionenbereich“, ergänzt Jesco von Eichmann. „Aktuell ist es kein heißes Thema, weil es natürlich wahnsinnig viel Geld wäre, natürlich bleibt die Situation um Jaden immer interessant und wird beobachtet“, so Patrick Berger abschließend.

Sancho brachte dem BVB Rekordsumme ein

Jadon Sancho spielte zwischen 2017 und 2021 im Signal-Iduna-Park, ehe er sich für eine Ablösesumme von 85 Millionen Euro Manchester United anschloss. Im Winter 2024 kehrte der damalige Rekordtransfer leihweise für ein halbes Jahr zurück ins Ruhrgebiet. In 158 Einsätzen im Dortmunder Dress gelangen Sancho 53 Tore und 64 Vorlagen.

(Patrick Berger und Jesco von Eichmann/skysport.de) / Bild: Imago