Wieder auf freiem Fuß: Gericht hebt Verurteilung gegen Alves auf

Der tief gefallene Fußballstar Dani Alves ist wieder auf freiem Fuß. Ein Berufungsgericht in Barcelona gab am Freitag bekannt, dass es die viereinhalbjährige Haftstrafe gegen den Brasilianer wegen der Vergewaltigung einer jungen Frau im Jahr 2022 aufgehoben habe.

Die im Februar 2024 erfolgte Verurteilung Alves‘ sei geprägt von „einer Reihe von Mängeln, Ungenauigkeiten, Ungereimtheiten und Widersprüchen“ gewesen, begründete das Gericht in einer Pressemitteilung. Das Urteil sei daher nicht standhaft.

Alves, der in seiner Karriere unter anderen mit dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain Titel in Serie gewonnen hatte, war im Februar 2024 zu einer Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt worden. Der 41-Jährige wurde von einem spanischen Gericht für schuldig gesprochen, im Dezember 2022 eine Frau in einem Nachtclub in Barcelona vergewaltigt zu haben. Alves war bereits gegen Kaution freigelassen worden, während seine Berufung verhandelt wurde.

(SID) Foto: Imago