Wieder Handspiel-Drama: Liverpool und Arsenal mit einem Unentschieden im Spitzenspiel

Das Spitzenspiel in der Fußball-Premier-League zwischen Liverpool und Arsenal London hat keinen Sieger hervorgebracht. Die Partie an der Anfield Road zwischen dem Zweiten und dem Tabellenführer endete am Samstagabend 1:1. Damit bleiben die „Gunners“ mit 40 Punkten Erster – je einen Zähler vor den Reds sowie Aston Villa. Manchester United rutschte indes vor Weihnachten durch eine 0:2-Niederlage bei West Ham United noch tiefer in die Krise.

Innenverteidiger Gabriel Magalhaes brachte in Liverpool die Gäste aus London bereits früh mit einem Kopfballtreffer in Führung (4.). Kurz darauf übersahen sowohl Schiedsrichter Chris Kavanagh als auch der VAR ein klares Handspiel von Arsenal-Kapitän Martin Ödegaard im eigenen Strafraum. Den Ausgleich schaffte Liverpool trotzdem noch vor der Pause durch Mohamed Salah mit einem sehenswerten Schuss ins Kreuzeck (29.).

Eine kuriose Szene lieferten Kostas Tsimikas und sein Trainer Jürgen Klopp, der Grieche ging nach einem Zweikampf an der Seitenlinie zu Boden und räumte den Deutschen ab. Tsimikas verletzte sich dabei schwerer und musste ausgetauscht werden (35.). In der zweiten Hälfte drückten zunächst die Gastgeber. Trent Alexander-Arnold vergab die Riesenchance zum Sieg für Liverpool, als er im Konter frei vor dem Tor nur die Latte traf (73.). Danach blieb das „Gipfeltreffen“ ausgeglichen. Am 7. Jänner treffen beide Teams schon wieder aufeinander, diesmal in London und im FA-Cup.

Die Tore im Video :

0:1 Gabriel (4.)

1:1 Mohamed Salah (29.)

(APA)/Bild: Imago