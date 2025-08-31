Wieder kein Sieg: SW Bregenz bleibt Tabellenschlusslicht

Schwarz-Weiß Bregenz geht als punktloses und siegloses Schlusslicht der ADMIRAL 2. Liga in die Länderspielpause.

Die Vorarlberger führten am Sonntag zum Abschluss der 5. Runde zwar gegen den FC Liefering 2:0, mussten sich aufgrund zweier später Tore von Marco Brandt (87.) und Marcel Moswitzer (92.) aber mit einem 2:2 begnügen. Für Bregenz war es das dritte Remis, dem Club waren wegen des Verstoßes gegen die Lizenzbestimmungen aber drei Punkte abgezogen worden.

Für die ebenfalls sieglosen und elftplatzierten „Jungbullen“ war es das schon vierte Unentschieden.

(APA)/Bild: GEPA