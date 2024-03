Wieder spielberechtigt: CAS reduziert Haleps Dopingsperre

Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne hat am Dienstag die Dopingsperre der früheren Tennis-Weltranglisten-Erste Simona Halep von vier Jahren auf neun Monate reduziert. Damit ist die Rumänin ab sofort wieder spielberechtigt. Halep war wegen zweier Dopingverstöße seit Oktober 2022 gesperrt gewesen.

Nach einer dreitägigen Anhörung Anfang Februar kam das Sportgericht zu dem Schluss, dass der positive Test Haleps von einem „kontaminierten Zuschlag“ stammte und dass die Anomalien in ihrem biologischen Pass mit einem „chirurgischen Eingriff“ in Verbindung stehen könnten, wie es in einer Erklärung hieß.

Halep, die 2018 die French Open und 2019 Wimbledon gewonnen hat, hatte stets ihre Unschuld beteuert und noch im September versichert, „nie absichtlich verbotene Mittel eingenommen“ zu haben.

(APA)/Bild: Imago