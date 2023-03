Wiederholter Elfer sitzt: Havertz nutzt zweite Chance nach Stangenschuss

Dramatische Szenen an der Stamford Bridge: Der FC Chelsea schafft die Wende zum zwischenzeitlichen 2:0 erst per wiederholtem Elfmeter.

Eine wahre Achterbahn der Gefühle erlebt Chelsea in der zweiten Spielhälfte des Duells gegen Borussia Dortmund: Nach einem längeren VAR-Check erhalten die „Blues“ einen Elfmeter nach einem Handspiel von BVB-Profi Marius Wolf zugesprochen. Kai Havertz tritt an – doch schießt dabei an die Stange, wie bereits bei einem Abschluss in der ersten Spielhälfte.

Dortmunds Freude währt aber nur kurz: Spieler des BVB waren zu früh in den Strafraum geeilt, der Strafstoß muss wiederholt werden. Abermals traut sich Havertz zum Elferpunkt, wählt erneut die rechte Ecke aus – und stellt im zweiten Penalty-Versuch doch noch auf 2:0.

(Red.)