Wiederholungsspiel nötig: Liverpool verpasst Sieg gegen Wolverhampton

Liverpool muss in der dritten Runde des englischen Fußball-FA-Cups nachsitzen.

Der Titelverteidiger erreichte am Samstag an der Anfield Road gegen Wolverhampton nur ein 2:2, womit es zu einem Wiederholungsspiel mit getauschtem Heimrecht kommt. Goncalo Guedes brachte die Wolves nach einem schweren Fehler von Goalie Alisson in Führung (26.). Darwin Nunez (45.) und Mohamed Salah (52.) gelang die vermeintliche Wende, ehe Ex-Salzburg-Profi Hwang Hee-chan auf 2:2 stellte (66.).

