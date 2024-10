Wiedersehen mit Flick bei Bayerns Gastspiel in Barcelona

Der FC Bayern hat sich beim Wiedersehen mit Hansi Flick einiges vorgenommen. Am Mittwoch (ab 20.00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – mit dem Sky X-Traumpass die Champions League live streamen) gastieren die Münchner in der Champions League beim nun vom Deutschen betreuten FC Barcelona. Beide Großclubs trachten nach dem zweiten Sieg im dritten Auftritt der neuen Ligaphase. Die Augen sind auch auf die Sturmreihen gerichtet. Harry Kane aufseiten der Bayern steht Robert Lewandowski bei den katalanischen Hausherren gegenüber.

Flick ist erstmals nach seiner Sieben-Titel-Ära in München Gegner des deutschen Rekordmeisters. Von der Herangehensweise will der 59-Jährige jedoch bei aller persönlichen Brisanz keinen Unterschied machen, wie er nach der 5:1-Generalprobe gegen den FC Sevilla betonte: „Unser Job ist es, uns gut auf das nächste Spiel vorzubereiten, ob es Bayern München ist, Getafe oder Real Madrid. Das spielt keine Rolle.“

Sein Münchner Trainer-Kontrahent Vincent Kompany ist davon überzeugt, dass es für Flick schon „ein besonderes Spiel“ ist. Und auch der Belgier muss sich dem Vergleich mit dem Mann stellen, der die Bayern 2020 zum letzten Champions-League-Triumph und zum Triple führte. Damals schlugen die Münchner den FC Barcelona beim CL-Finalturnier mit 8:2. „Du hast immer die Trainer, die Unglaubliches geleistet haben für den FC Bayern“, sagte Kompany. „Er gehört dazu, Jupp Heynckes, Pep Guardiola, es gibt wahrscheinlich noch mehr. Letztendlich geht es aber darum: Er will gewinnen, wir wollen gewinnen. Und die Spieler spielen, nicht wir.“

Ein Sieg in Barcelonas Olympiastadion – das Camp Nou wird renoviert – könnte für jedes der beiden Teams wichtig sein. Barça und Bayern stehen in der dritten Runde schon etwas unter Druck im Hinblick auf die direkte Achtelfinal-Qualifikation. Konrad Laimer kam bei Bayerns 4:0 am Wochenende gegen Stuttgart als Wechselspieler zum Einsatz. Auf Jamal Musiala wird im Lager der Deutschen gehofft. Der offensive Mittelfeldmann musste zuletzt in Club und Nationalteam wegen einer Hüftblessur pausieren.

Ganz vorne soll es wieder Harry Kane richten. Der Engländer traf gegen Stuttgart dreimal zum lupenreinen Hattrick und kam damit rechtzeitig vor dem CL-Schlager wieder in Fahrt. In der Champions League schrieb Kane beim 9:2 gegen Dinamo Zagreb zum Start in diese Königsklassen-Saison gleich viermal an. Beim 0:1 bei Aston Villa ging der Stürmerstar dann aber wie seine Teamkollegen leer aus.

Lewandowski traf zuletzt beim 5:0 gegen die Young Boys Bern zweimal, beim 1:2 bei Monaco blieb der Pole davor wirkungslos. Für Flick ist es nicht nur aufgrund des Bayern-Vergleichs eine aufregende Woche. Am Samstag steht für Barcelona in der Liga das Auswärtsspiel bei Real Madrid auf dem Programm.

Leipzig hofft auf erste Punkte gegen starkes Liverpool

Ohne Punkteverlust hält nach zwei Partien noch Liverpool. Die „Reds“ gastieren am Mittwoch bei RB Leipzig. Bei den Deutschen stehen in der Champions League nach zwei von acht Spielen null Punkte zu Buche. „Wir haben Selbstvertrauen, werden wieder anschieben, werden es wieder probieren“, betonte RB-Trainer Marco Rose und baute schon vor: „Wir haben auch danach noch eine Menge Spiele, in denen wir es in unsere Richtung lenken können.“ Mit Christoph Baumgartner ist nur einer aus dem Leipziger ÖFB-Trio mit Nicolas Seiwald und Xaver Schlager aktuell fit.

Bei Liverpool läuft es auch ohne den ab Jänner für Red Bull arbeitenden Jürgen Klopp prächtig. Dessen Nachfolger Arne Slot ist mit neun Siegen in zehn Pflichtspielen in seine Amtszeit gestartet. Das war noch keinem Trainer an der berühmten Anfield Road gelungen.

Aus österreichischer Sicht sind neben Laimer und Baumgartner am Mittwoch auch Marko Arnautovic und Gernot Trauner mit ihren Clubs im Einsatz. Arnautovic ist mit Inter Mailand bei den Young Boys in Bern gefordert, Trauner mit Feyenoord Rotterdam bei Benfica Lissabon.

(APA)

Beitragsbild: Imago