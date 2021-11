Wieland: „Wir sind total glücklich über den Gruppensieg

via

via Sky Sport Austria

LASK-Trainer Andreas Wieland im Sky-Interview nach dem 1:0-Sieg der Oberösterreicher in der Europa Conference League bei Maccabi Tel-Aviv!

„Wir sind total glücklich über den Treffer und in weiterer Folge den Gruppensieg. Der Trainerwechsel bei Maccabi hat doch etwas bewirkt, sie hatten eine andere Herangehensweise. Wir haben darauf in der Halbzeit reagiert. Wir haben uns auf einen Cupfight eingestellt, den haben wir angenommen und auch für uns entschieden. Man hat im Spiel gesehen, dass es nicht leicht ist, in Israel bei Maccabi zu spielen, gegen eine spielstarke Mannschaft vor einem tollen Publikum. Erste Halbzeit haben wir aus unseren Balleroberungen wenig Nützliches machen können. Ich denke trotzdem, dass es ein Spiel auf Augenhöhe war mit dem glücklicheren Ende für uns.“

Artikelbild: GEPA