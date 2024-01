Wieland kehrt zum LASK zurück

Der frühere Chefcoach Andreas Wieland kehrt als Technischer Direktor zum LASK zurück. Der 40-Jährige löst in dieser Funktion mit sofortiger Wirkung den früheren Austria-Wien-Sportdirektor Ralf Muhr ab, der den Club verlässt. Das gab der aktuelle Tabellendritte der Fußball-Bundesliga am Sonntag bekannt.

Wieland war bereits von 2018 bis 2022 beim LASK tätig, 2021/22 auch als Cheftrainer. Zuletzt agierte er eineinhalb Jahre als Trainer beim belgischen Zweitligisten Beerschot.

Als Technischer Direktor ist Wieland für die LASK Amateure, die Akademie sowie den Nachwuchs der Linzer verantwortlich. Der Club bezeichnete den gebürtigen Wiener in einer Aussendung als „Wunschkandidaten für die Neubesetzung dieses Amtes“. Als Trainer der Kampfmannschaft war Wieland Anfang Mai 2022 nach einer sportlichen Talfahrt von Dietmar Kühbauer abgelöst worden. Seine Aufbauarbeit wird in Oberösterreich aber offenbar weiterhin geschätzt.

„Er kennt den Verein und die Strukturen, passt perfekt zu unserer Philosophie und war unsere absolute Wunschlösung“, betonte Sport-Geschäftsführer Radovan Vujanovic. „Wir sind überzeugt, gemeinsam mit Andreas Wieland die nächsten wichtigen Schritte in unserer Entwicklung setzen zu können.“ Mit Muhr trennen sich die Wege nach nicht einmal zwei Jahren. Der 53-Jährige hatte vor seinem Engagement in Linz fast 20 Jahre für die Wiener Austria gearbeitet, unter anderem als Nachwuchskoordinator und am Ende als Leiter der Profiabteilung.

(APA) / Bild: GEPA