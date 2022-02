Wieland: „Wir haben noch zwei große Herausforderungen vor uns“

Der LASK hat die Chance auf die Teilnahme an der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga gewahrt. Die Oberösterreicher setzten sich am Samstag zum Auftakt der 20. Runde bei der Admira mit 3:0 (2:0) durch und zogen in der Tabelle an Hartberg vorbei auf Platz acht. Auf den Sechsten fehlen zwei Spiele vor der Ligateilung zwei Punkte.

Trainer Andreas Wieland analysiert im Sky-Interview den Sieg in der Südstadt, spricht über die Chancen auf den Einzug in die Meistergruppe. Zudem lobt der Coach Doppelpacker Thomas Goiginger und Youngster Marco Sulzner.