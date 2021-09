Wien verschärft Corona-Maßnahmen: “2G-Regel” ab Oktober bei Rapid, Austria & Co.

via

via Sky Sport Austria

Wien verschärft die Corona-Maßnahmen ab 1. Oktober. Für zumindest einen Monat gilt in der Bundeshauptstadt die “2G-Regel” (geimpft oder genesen) bei allen Veranstaltungen ab 500 Personen indoor und outdoor sowie in der Nachtgastronomie. Das gab Bürgermeister Michael Ludwig am Dienstag bekannt.

Davon betroffen sind somit auch unter anderem Heimspiele von Rapid und der Austria. Bis Ende September dürfen weiterhin getestete Personen in die Stadien und Hallen Wiens. Ab Oktober fällt diese Gruppe weg. Ob es zugewiesene Sitzplätze gibt, ist nicht relevant.

Artikelbild: GEPA