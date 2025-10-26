Wiener Austria empfängt Salzburg! Die Aufstellungen im Überblick

Am heutigen Sonntag stehen in der 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga drei spannende Duelle auf dem Programm. Die Aufstellungen im Überblick.

Um 14:30 Uhr empfängt Tabellenführer Sturm Graz den Wolfsberger AC. Beim WAC will Neo-Coach Peter Pacult im zweiten Spiel seinen ersten Sieg einfahren. Zeitgleich trifft der SK Rapid nach fünf Pflichtspielniederlagen in Folge auf den Aufsteiger, die SV Ried. Ein Erfolg wäre für die Hütteldorfer enorm wichtig.

Zum Abschluss des Spieltags empfängt um 17:00 Uhr die Wiener Austria Red Bull Salzburg. Die „Veilchen“ hoffen auf den ersten Sieg gegen die „Bullen“ seit dem 27. Mai 2018.

SK Sturm Graz – Wolfsberger AC (Sky Sport Austria 2)

SV Ried – SK Rapid (Sky Sport Austria 3)

FK Austria Wien – Red Bull Salzburg (ab 16:30 Uhr/Sky Sport Austria 1)

