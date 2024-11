Wiener Austria gewinnt Benefiz-Test gegen Traiskirchen

Die Wiener Austria gewinnt das Testspiel gegen den FCM Traiskirchen souverän mit 3:1. Da das Sportzentrum der Traiskirchner durch das Hochwasser im September schwer beschädigt wurde, war das Duell ein Benefizspiel und die kompletten Einnahmen gingen an die Hausherren.



Florian Wustinger (30.), Marko Raguz per Elfmeter (43.) und ein Eigentor sorgen bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. In Hälfte zwei sorgt ein Treffer der Traiskirchner (66.) noch für Ergebniskosmetik.

Beitragsbild: GEPA