Wiener Austria in Frauen-Bundesliga auf Siegerstraße zurück

Die Wiener Austria hat ihre drei Spiele andauernde sieglose Serie in der Frauen-Fußball-Bundesliga beendet.

Der Tabellenzweite setzte sich am Samstag zum Auftakt der 12. Runde bei Schlusslicht LASK dank Toren von Lena Triendl (22.) und Louise Schöffel (48.) mit 2:0 durch und rückte zumindest für einen Tag bis auf vier Punkte an Leader St. Pölten heran. Der Serienmeister aus Niederösterreich ist am Sonntag bei Vizemeister Vienna zu Gast.

Der Vierte Sturm Graz feierte im ersten Spiel unter Interimstrainer Tode Djakovic, der interimistisch für den als Co-Trainer vorerst zu den Sturm-Männern gewechselten Sargon Duran bis Winter tätig ist, einen 1:0-Heimerfolg gegen den Achten Neulengbach.

(APA) / Bild: GEPA