Wiener Austria kämpft um oberes Playoff gegen BW Linz

Die Austria kämpft bei Blau-Weiß um den Platz über dem ominösen Strich. Als Siebenter sind die Wiener im Rennen um die Meistergruppe gefordert, beim Vorletzten der Tabelle sind die drei Zähler klares Ziel. Man fahre mit einem „extremen Hunger“ nach Linz, merkte Trainer Stephan Helm an. Seine Spieler hätten in der Länderspielpause „richtig gehackelt. Richtung Winterpause wollen wir uns eine bestmögliche Ausgangsposition verschaffen“. Mit Neo-Sportdirektor Michael Wagner hatte Helm bereits einen „intensiven“ Austausch. „Er hat sich viel Zeit für mich genommen.“ Offensivspieler Sanel Saljic absolvierte bereits Zeit am Platz, der 19-Jährige soll in der kommenden Woche ins Mannschaftstraining einsteigen.

Gegen Blau-Weiß setzte es für die Austria zuletzt eine Heimniederlage (0:1), das letzte Duell in der Vorsaison endete Unentschieden. Bei den Oberösterreichern konnte Christoph Peschek auf ein positiv verlaufenes Geschäftsjahr zurückblicken. Der Geschäftsführer mahnte außerdem mehr Demut ein. „Ich habe durch den letztjährigen Erfolg schon den Eindruck, dass vereinzelt wieder Stimmen hochkommen: Warum sind wir nicht wieder da?“, sagte Peschek mit Verweis auf den Einzug in die Meistergruppe im Frühjahr.

Mitja Mörec setzte in der Länderspielpause auf viele Gespräche. „Wir haben aber nicht nur geredet, sondern auch intensiv und hart trainiert“, berichtete der Cheftrainer. Einen eher defensiven Ansatz will er weiter nicht verfolgen. „In den Spielen, in denen wir erfolgreich waren, waren wir mutig“, merkte Mörec an. Das Ergebnis von Wien soll zusätzlich Sicherheit geben. Abwehrchef Manuel Maranda fehlt gesperrt.

(APA)/Beitragsbild: GEPA